15 Jahre Rihanna

15 Jahre ist Rihanna nun schon eine feste Größe im Musikgeschäft. Vorgestern (24.05.) vor 15 Jahren hatte die Sängerin nämlich ihre Debütsingle „Pon de Replay“ veröffentlicht und seitdem kontinuierlich mit ihrer Musik die Spitze der Charts erobert.

In ihrer „Instagram Story“ bedankte sich Rihanna bei ihren Fans mit den Worten: „Man ist das schräg. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich im Flur von Def Jam zitterte, während ich darauf wartete, für Jay vorzusingen. Mit ‚Pon de Replay‘ begann alles… 15 Jahre später und ich bin hier, weil Gott mich zu euch geführt hat und ihr mir geholfen, mich unterstützt, toleriert, geliebt habt. (…) Wir werden deswegen immer miteinander verbunden sein. Ich liebe euch, Navy [Fanbezeichnung] und ich schätze euch. Ich bin so dankbar, dass ihr mir als Fans und Familie geschenkt wurdet.“

Ihre Fans fänden es sicherlich besser, wenn Rihanna diesen lieben Worten auch Taten folgen lässt und endlich ihr neues Album veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos