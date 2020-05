50 Cent arbeitet an Tribut-Album des Rappers Pop Smoke

50 Cent hat es sich zu seiner persönlichen Mission gemacht, ein posthumes Album des verstorbenen New Yorker Rappers Pop Smokes zu produzieren. Der Musiker war Mitte Februar bei einem Einbruch in sein Haus erschossen worden. Erst wenige Tage vorher hatte er sein Album „Meet The Woo, V.2“ auf den Markt gebracht, mit dem er sofort auf Platz sieben der US-Billboard-Charts eingestiegen war.

Wie „VIP.de“ berichtet, investiert 50 Cent derzeit in dieses Tribut-Album-Projekt „viel Zeit und Seele“.

Apropos Seele: Das Schreiben seines Selbsthilfebuchs „Hustle Harder, Hustle Smarter“ (VÖ 28.04.) war für 50 Cent übrigens laut eigener Aussage „therapeutisch“.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos