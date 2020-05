50 Cent über sein neues Buch: „Schreiben war therapeutisch“

50 Cent hat ein Selbsthilfebuch geschrieben, um anderen Menschen mit seinen Erfahrungen helfen zu können. Und diese Reise in seine Vergangenheit hat dem Rapper auch selbst geholfen.

Im Gespräch mit Ebro Darden auf „Apple Music“ sagte der Musiker über sein Buch „Hustle Harder, Hustle Smarter“ (VÖ 28.04.): „Es war an vielen Stellen therapeutisch, einfach zurückzugehen. Ganz oft ist es so, dass du erst in einer anderen Lebenssituation beurteilen kannst, was du gefühlt und durchgemacht hast. Dann bist du auch in der Lage, es in Begriffe zu fassen, die andere Menschen verstehen können.“

Das ist übrigens nicht das erste Buch von Rapper 50 Cent.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos