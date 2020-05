Adele bedankt sich für Geburtstagsglückwünsche – mit krassem Foto

Adele hat vorgestern (05.05.) ihren 32. Geburtstag gefeiert.

Auf „Instagram“ postete sie ein aktuelles Foto von sich – extrem erschlankt und im kurzen Schwarzen – und schrieb dazu: „Danke für die lieben Geburtstagswünsche. Ich hoffe, ihr seid in dieser verrückten Zeit alle in Sicherheit und gesund. Ich möchte all unseren Ersthelfern und wichtigen Mitarbeitern danken, die uns beschützen und gleichzeitig ihr Leben riskieren! Ihr seid wirklich unsere Engel.“

Übrigens: Vielleicht bringt Adele dieses Jahr doch noch ein Album raus.

Foto via Beggars Group