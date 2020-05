Adele: Ihr Trainer verteidigt ihren Gewichtsverlust

Adele hat jüngst mit ihrer Figur auf sich aufmerksam gemacht. Die Sängerin hat stolze 45 Kilo abgenommen und präsentierte sich zu ihrem Geburtstag auf „Instagram“. Allerdings bekam sie dafür nicht nur positives Feedback. Viele Fans kritisierten die jetzige Figur der Sängerin.

Jetzt meldete sich Adeles Fitnesstrainer Pete Geracimo zu Wort und verteidigte die 32-Jährige in einem „Instagram“-Post. Dort schrieb er: „Als Adele und ich unsere gemeinsame Reise antraten, ging es nie darum, dünn zu werden.“ Es sei lediglich darum gegangen, die 32-Jährige gesund zu machen, besonders nach ihrer Schwangerschaft. Sie habe hart trainiert und auf ihre Ernährung geachtet und so beachtliche Erfolge erzielt. Weiter schrieb Geracimo: „In meiner persönlichen Erfahrung mit ihr hat sie immer in ihrem eigenen Takt und unter ihren persönlichen Bedingungen gearbeitet. Sie gab nie vor, etwas zu sein, was sie nicht war.“

In ihrem neuen Album singt Adele über das Mutter-Sein.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan