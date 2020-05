Alanis Morissette braucht 6 Minuten am Tag für sich

Alanis Morissette hat ziemlich mit ihren Hormonen zu kämpfen. Die 45-Jährige stillt gerade noch ihr jüngstes Baby, während sie schon erste Anzeichen der Menopause durchlebt.

Dem „Style Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Es ist ein verdammter Shitstorm. Wenn meine Hormone großartig sind, dann bin auch ich großartig. Wenn sie das nicht sind, dann dreht sich mein Kopf. Ich sage zu meiner Familie: ‚Wenn Mami jetzt nicht sechs Minuten allein für sich hat, dann bekommt ihr eine genervte Mami.‘“ Und was macht sie in diesen Minuten für sich? Morissette meinte: „Egal was, einfach nur Ruhe.“

Letztes Jahr im August ist Alanis Morissette übrigens zum dritten Mal Mutter geworden.

Foto: (c) Williams & Hirakawa / Sony Music