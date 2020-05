Alexisonfire: Fans gestalten „Season of the Flood“-Video

Die Rückkehr von Alexisonfire im letzten Jahr, nach über 9 Jahren Pause, kam überraschend und mündete in den größten Shows der legendären kanadischen Band überhaupt – im Januar war der dritte neue Song „Season of the Flood“ erschienen. Ein siebenminütiger Brecher, der von seiner dreistimmingen Harmonie lebt.

Das Video zu dem Song haben die Fans der Band gedreht: es wurde aus Videomaterial der Fans bei den Shows in Winnipeg, Edmonton, Calgary und Vancouver im Januar gedreht. Alle Fans, die ihr Material eingesandt hatten, durften das Ergebnis bereits gestern sehen. Die offizielle Videopremiere fand gestern Nacht statt.

Hier findet ihr den offiziellen Kanal der Band: https://www.youtube.com/channel/UCliowYcVdDkiyD0FznZ0nKA

Foto: (c) LooMee TV