Alma und Miley Cyrus haben sich dasselbe Tattoo stechen lassen

Es ist eher selten, dass eine Künstlerin vor ihrem Debüt schon mit Superstars wie Ariana Grande oder Miley Cyrus zusammengearbeitet hat. Bei der finnischen Sängerin Alma war es aber so. Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ sagte die 24-Jährige: „Ich habe viele Freunde, die Produzenten und Sänger sind, und großes Glück, mit so vielen großen Namen zusammenzuarbeiten. Es fing mit Charli XCX an – sie mochte mich einfach. Von da an hatten die Leute mich irgendwie auf dem Schirm: Alle Künstler, die dann folgten, schickten mir eine Nachricht über Instagram oder Twitter. Da war kein Management dazwischen geschaltet. Ich lernte meine Künstlerfreunde auf persönlicher Ebene kennen.“

Bei Miley Cyrus war es auch so, wie sie weiter erklärte. Dazu sagte sie: „Zwischen uns hat es sofort klick gemacht. Wir trafen uns auf einer Party und feierten die ganze Nacht durch. Gleich am nächsten Tag gingen wir ins Studio und kamen zwei Wochen nicht mehr raus. Wir haben so viele Songs zusammen geschrieben. Wir sind beide voller Energie und menschlich total auf einer Wellenlänge. Und wir benutzen viele Schimpfwörter bei der Arbeit. Wir haben uns sogar dasselbe Tattoo stechen lassen!“

Alma wurde als Sofia Miettinen 1996 im finnischen Kuopio geboren. Beim finnischen Ableger von „Pop Idol“ erzielte sie 2013 den fünften Platz und bekam danach schon erste Jobs als Backgroundsängerin. 2016 hatte sie ihren Durchbruch mit dem Song „Karma.

Foto: (c) Universal Music