Alvaro Soler als Gazpatcho-Botschafter

Viele Künstler zeigen sich in Zeiten der Corona-Isolation kreativ oder probieren sich auf neuem Terrain aus. So wohl auch Alvaro Soler. Der Deutsch-Spanier versucht sich in seiner „Instagram“-Story an einem südspanischen Gazpacho, einer Suppe aus rohem Gemüse. In den kurzen Clips ist er dabei zu sehen, wie er Gurken schneidet und dann gelockert versucht, die Scheiben in eine Küchenmaschine zu werfen. Aller Anfang ist schwer, denn die meisten Scheiben landen anfangs auf dem Boden, das den Sänger zum Lachen bringt.

Zu den Clips schreibt der 29-Jährige: „Ich glaube ich bin ein Gazpacho-Botschafter. Viel glauben, Gazpatcho ist eine kalte Tomatensuppe. Aber Gazpacho ist viel mehr als eine Suppe, es ist unsere Tradition, es ist Kultur, es ist was Erfrischendes, wenn wir im Sommer rausgehen.“

Das Ergebnis seiner Kochkunst kann sich durchaus sehen lassen. Seine Freundin Sofia, die das Ganze gefilmt hat, hatte offensichtlich auch viel Spaß, wie in den Clips zu hören ist.

Foto: (c) Universal Music