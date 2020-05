Alvaro Soler mutiert zum Rastaman

In den Zeiten des Corona-Lockdowns ist es nicht möglich zum Frisör zu gehen. In Deutschland ist das mittlerweile zwar wieder erlaubt, nicht so aber in Madrid. Auch bei Alvaro Soler wuchert auf dem Kopf mittlerweile eine prächtige Matte. Offenbar hat seine Freundin Sofia Ellar jetzt aber Hand angelegt. Aber nicht mit der Schere, sondern mit Hilfe von Haargummis.

Via „Instagram“ zeigt der sympathische Deutsch-Spanier das Ergebnis und präsentiert sich mit fetzigem Rasta-Look. Dazu schrieb der 29-Jährige: „Bitte beendet die Quarantäne yaaaaaaaaaa!!“ Dazu setzte der den Hashtag #rastaman.

Generell weiß der Musiker aber immer, wie er sich während des Lockdowns beschäftigt. Sei es beim Streichen von Palletten oder auch beim Wein trinken im Pyjama.

Foto: (c) Universal Music