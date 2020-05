Andreas Gabalier, der Schleifer

Live-Konzerte kann Andreas Gabalier momentan nicht geben – also wird er anderweitig kreativ.

Auf „Facebook“ teilte der Volks Rock’n’Roller jetzt ein Video, das ihn von einer ganz anderen Seite zeigt. Darin zu sehen: der „Hulapalu“-Interpret bei Schleifarbeiten. Der Grund: Seit Tagen hilft der 35-Jährige einem Kumpel beim Herrichten der „Schinakl Bar“ in Velden am Wörthersee. Gabalier sagt in den Clip: „Nachdem es kommenden Sommer ja keine Konzerte gibt, muss ich mich halt wieder als Barkeeper und Bade- und Schleifmeister beweisen!“

Am 15. Mai soll die Bar wieder eröffnet werden. Um Betreiber Manuel Politzky zu unterstützen, packt der Musiker kurzerhand selbst mit an.

Foto: (c) Chris Heidrich / Universal Music