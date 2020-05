Angelina Jolie fordert Kongress zur Ernährungshilfe für Familien auf

Angelina Jolie hat sich nach Informationen von „contactmusic.com“ an den Kongress gewandt, um Familien, die während der Corona-Krise mit Hunger kämpfen, zu helfen.

In einem Brief unter anderem an die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi schrieb die Schauspielerin: „Viele der meist bedrohten Kinder in Amerika haben fast 740 Millionen Mahlzeiten in der Schule verpasst, aufgrund der Schließungen durch die schnelle Verbreitung des Coronavirus. Mit Eltern, die Jobs und Löhne verlieren, werden viele dieser Kinder hungern“, zitiert „contactmusic“ Angelina Jolie, die selbst sechsfache Mutter ist.

Während der Corona-Krise rät Angelina Jolie anderen Eltern übrigens zu weniger Perfektion.

