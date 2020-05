Angelo Kelly startet mit Gabriel einen Vater-Sohn-Podcast

Nach seinem Ausstieg aus der „Kelly Family“ hat Angelo Kelly jetzt ein neues Projekt gestartet – und zwar mit seinem Sohn Gabriel. Für den 18-Jährigen und seine anderen vier Kinder hat der Musiker nun ganz viel Zeit, was ihm sehr wichtig war. Über den Ausstieg aus der Familienband hatte er ja im „RTL“-Interview verraten: „Es war schön, aber hat sehr viel Kraft gekostet und Zeit von meiner eigenen Familie genommen.“

Die neugewonnene Zeit investiert Angelo Kelly jetzt in einen Podcast mit seinem Sohn – die Reihe trägt den Titel „Father&Son“. Einen kleinen Einblick in die erste Folge gibt es auf dem „Instagram“-Kanal von Papa Angelo. Zu dem Clip schrieb er: „[Den Podcast gibt es ab] (…) dem 24.05. im ‚BACKSTAGE CLUB‘ in voller Länge zu hören. Zugangscode inklusive Mitgliedshaft gibt es in jeder ‚Coming Home‘-FANBOX.“ Das Album „Coming Home“ von Angelo Kelly & Family erscheint am Freitag (22.05.).

Bei seinem Ausstieg aus der „Kelly Family“ hat Angelo Kelly übrigens betont, dass er zwar die Band verlasse, aber nie die Familie.

Foto via RTL: (c) Thomas Stachelhaus