Ariana Grande: Ex Pete Davidson bricht Kaia Gerber das Herz

Nach dem plötzlichen Liebes-Aus mit Ariana Grande hatte Pete Davidson erst mal getrauert, sich dann aber neu verliebt: in das Model Kaia Gerber. Die 18-Jährige ist die Tochter von Cindy Crawford und dem amerikanischen Unternehmer Rande Gerber. Die beiden waren zwar nur drei Monate zusammen, aber es entstanden auf ihrer Seite doch sehr tiefe Gefühle. Im Januar trennten sie sich dann. Davidson meinte damals in einem Radiointerview, sie sei einfach sehr jung und er mache eine heftige Phase durch. Der Komiker hatte ja immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen.

An der Trennung von Davidson hatte sie echt zu knabbern, gab Gerber jetzt im Gespräch mit Schauspielerin Lena Dunham zu. Die 18-Jährige sagte: „Ich dachte immer: ‚Ich bin so unabhängig, mir geht’s gut.‘“ So ihr Selbstbild. Dann habe sie aber ein Selbsthilfebuch gelesen. Ihr Fazit beschreibt sie so: „Nein, ich bin absolut abhängig. (…) Man darf das eigene Glück nicht von jemand anderem abhängig machen.“ Inzwischen geht es dem Model aber wieder gut und sie hat die Trennung von Davidson verkraftet.

Apropos Trennung: Vor rund eineinhalb Jahren haben sich Ariana Grande und Pete Davidson getrennt. Zuvor waren sie sogar schon verlobt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos