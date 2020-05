Ariana Grande: Musik von Mac Miller darf nicht vergessen werden

Die Musik von Mac Miller soll für immer in der Erinnerung seiner Fans weiterleben. Das wünscht sich seine Ex-Freundin Ariana Grande.

Bei „Apple Music“ erzählte die Sängerin: „Für ihn gab es nichts Wichtigeres als die Musik. Er ist morgens aufgewacht und direkt ins Studio gegangen. (…) Er war eine Person, die wirklich jede einzelne Sekunde seiner Gedanken und seiner Zeit und seines Lebens seiner Musik gewidmet hat. Und das ist so deutlich in dem, was er uns hinterlassen hat. (…) Das ist so ein wunderschönes Geschenk, mit dem er die Welt berührt und ich denke, was er sich am meisten wünschen würde, wäre, dass wir es einfach genießen und nicht vergessen.“

Mac Miller ist im September 2018 an einer Überdosis gestorben. Kurz zuvor hatte sich die Sängerin von ihm getrennt.

