Ariana Grande und Lady Gaga: Schwestern im Geiste

Seit Freitag (22.05.) ist sie draußen, die Single „Rain On Me“ von Ariana Grande und Lady Gaga. Doch wie es aussieht, harmonieren die beiden Pop-Diven nicht nur musikalisch wunderbar, sondern auch privat. Ariana hat in Lady Gaga nämlich eine Art Schwester im Geiste gefunden.

Auf ihrem „Instagram“-Account schrieb die 26-Jährige über ihre Musikkollegin: „Endlich traf ich eine Frau, die den Schmerz genauso kannte wie ich, die genauso viel weinte wie ich, so viel Wein trank wie ich, so viel Pasta aß wie ich und deren Herz größer war, als ihr ganzer Körper. Sie fühlte sich sofort wie eine Schwester für mich an. Dann hielt sie meine Hand und lud mich in die wunderschöne Welt der Chromatica ein. Gemeinsam drückten wir aus, wie schön und heilsam es sich anfühlt, wenn man weint! Ich hoffe, dass Ihr Euch dadurch alle genauso emporgehoben fühlt, wie wir beide. Ich liebe dich Lady Gaga, du atemberaubende Superfrau!“

Im Videoclip zu „Rain On Me“ sind die beiden Superstars übrigens als intergalaktische Dominas zu sehen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos