Ariana Grande zeigt ihren Boyfriend

Ariana Grande und Justin Bieber haben letzte Woche ja ihren gemeinsamen Song „Stuck With You“ veröffentlicht. Kurz davor hatten die beiden ihre Fans über die „Sozialen Medien“ aufgefordert, selbst gedrehte Clips einzuschicken, in denen sie zu dem neuen Song abtanzen. Aus dem eingesandten Material wurde dann im Musikstudio ein Musikvideo produziert. Wie „heute.at“ berichtet, ist in dem fertigen Clip auch der neue Freund der Sängerin zu sehen, den sie bisher aus der Öffentlichkeit rausgehalten hatte. In dem Video tanzt Ariana während der häuslichen Isolation mit ihrem Freund Dalton Gomez verliebt durchs Schlafzimmer.

Auch Justin Bieber schmiegt sich in dem Clip liebevoll an seine Frau Hailey. Und die Jenner-Schwestern Kendall und Kylie spielen ebenfalls mit.

Auch Stars wie Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher, Mila Kunis und sogar Michael Bublé haben Clips für das Projekt beigesteuert. Wie „heute.at“ weiter berichtet, geht der Erlös des Songs an die „First Responder Children’s Foundation“, eine Organisation, die Kindern von Einsatzkräften und Gesundheitspersonal eine schulische Ausbildung sicher stellt.

Foto: (c) PR Photos