Armin van Buuren ganz „Relaxed“

Hiermit hat man nun wirklich nicht unbedingt gerechnet! Alles begann am 8.Mai. An diesem Tag wandte sich Armin van Buuren mit einer einzigen Ankündigung auf Instagram an seine Fans. In seiner Botschaft sprach der fünffache Nr. 1-DJ der Welt von einem brandneuen Album, einer Sammlung paradiesischer Neubearbeitungen einiger seiner größten Klassiker, die den Zuhörern helfen sollen, Luft zu holen und die Sorgen dieser Welt zu vergessen. Hat er zu viel Versprochen? Trinix‘ wundersame Neuinterpretation von „Make It Right“ wurde zuerst veröffentlicht und zeigte ganz deutlich die Richtung auf in die das neue Album gehen wird.

Drei Wochen später trifft nun das vollständige Album namens „RELAXED“ ein.

Armin van Buuren‘s „RELAXED“ Album ist tatsächlich eine wundervolle Gelegenheit für die Zuhörer, bei verträumten Sounds und Downtempo-Beats zu entspannen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen! Beid en derzeitigen Temperaturen, kann man sich getrost in die Sonne bewegen, sich zurücklehnen und geniessen! Dieses Album ist bestückt mit einer abwechslungsreichen Mischung an bereits veröffentlichten- und brandneuen Chillout Versionen von Armin van Buuren’s ikonischsten Kompositionen, geremixt von Eelke Kleijn, Just Her, Marsh, Trinix und vielen mehr!

Foto: (c) Ruud Baan