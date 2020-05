Ava Max: Auf den Hund gekommen

Ava Max hat sich mit den Country-Stars Thomas Rhett und Kane Brown für einen neuen Song zusammen getan. Die Mischung aus Pop und Country verspricht ein Ohrwurm zu werden. Das berichtet „Warner Music“.

Der Song ist ein Beitrag zum Soundtrack „Scoob! The Album“ zum kommenden 3D-Animationsfilm „SCOOBY! Voll Verwedelt“, der am Freitag in den USA veröffentlicht wurde und bald auch in Deutschland zu sehen sein wird. Zum Vorfreuen gibt es bereits jetzt den Soundtrack, der neben Thomas Rhett, Kane Brown und Ava Max viele weitere spannende Tracks zu bieten hat. Dabei sind unter anderem Charlie Puth, Jack Harlow, Sage The Gemini, Galantis, Rico Nasty, Pink Sweat$ und Best Coast.

„SCOOBY! Voll verwedelt“ erzählt zum ersten Mal die Geschichten um Scooby-Doos Ursprünge und das größte Geheimnis in der Karriere der Mystery Inc.

Foto: (c) Landmark / PR Photos