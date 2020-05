Avicii: Seine Mutter begreift erst jetzt, was passiert ist

Über zwei Jahre ist es her, dass Avicii sich das Leben genommen hat. Doch seine Mutter Anki Liden begreift erst jetzt, dass ihr Sohn nie mehr zu ihr kommen wird.

Die 73-Jährige sagte gegenüber der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“: „Viele glauben, dass es einem in der Trauer nach zwei Jahren besser geht, aber bei mir ist es nicht so. Ich kann manchmal immer noch nicht fassen, dass er weg ist. Manchmal geht es mir heute schlechter als damals kurz nach seinem Tod. Es ist schlimmer auf eine andere Art, nun begreife ich langsam, was passiert ist. Ein Kind zu verlieren ist einfach schrecklich.“ Außerdem gab sie zu, dass sie nach wie vor die Musik ihres Sohnes nicht anhören kann. Sie sagte: „Es gibt ein Leben vor und ein Leben nach Tim. Seine Musik kann ich bis heute noch nicht hören. Dann fange ich nur an zu weinen.“

Sie erinnerte sich im Interview auch daran, wie viel Anteilnahme sie nach dem Tod ihres Sohnes erfahren hat. Sie sagte: „So viele fantastische Menschen teilten unsere Trauer. Wir spürten die Liebe zu Tim, es kamen Briefe aus der ganzen Welt, in der die Menschen schrieben, was Tim ihnen bedeutet hat. Ich fühlte eine große Dankbarkeit.“

