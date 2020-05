Avril Lavigne und die mächtige Aufnahme von „We Are Worriors“

Bei der erneuten Aufnahme ihres Songs „Warrior“ als Wohltätigkeitssingle hat Avril Lavigne richtig Gänsehaut bekommen.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ erzählte die Sängerin: „Ich hatte die Idee mit einer meiner Freundinnen. (…) Ich habe also ‚Warrior‘ neu aufgenommen und es zu ‚We Are Warriors‘ zu Ehren von all den Arbeitern an der Frontlinie geändert. (…) Ich wollten ihnen zeigen, dass wir sie wertschätzen, denn sie sind die wahren Krieger und wahren Helden. Sie halten die Welt zusammen. ‚We Are Worriors‘ aufzunehmen und für sie zu singen, war eine sehr intensive Erfahrung. Ich hatte Gänsehaut. Es hat sich sehr mächtig angefühlt.“

Aktuell arbeitet Avril Lavigne an einem passenden Musikvideo, wofür sie um Mithilfe ihrer Fans gebeten hat.

Foto: (c) PR Photos