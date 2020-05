Batomae: Aufruf zur Tour

Am Freitag (29.05.) kommt zwar nicht das Debütalbum von Batomae heraus, dafür jedoch seine neueste Single „An deiner Seite“. Und ab November startet dann auch die passende Tour dazu an. Dazu möchte der Musiker all seine Fans ganz herzlich einladen, wie er im FirstNews-Interview sagte:

„Es gibt kein geileres Gefühl, als auf der Bühne zu stehen und davor stehen die Fans und die haben richtig Bock und singen fast jeden Song mit und haben irgendwie Plakate gemacht und sich coole Sachen einfallen lassen. Das ist so dieses Energie-Ping-Pong. Die sind besser drauf und pumpen uns voll und wir denken so: ‚Ach geil, wir müssen noch geiler sein.‘ Und dann puscht sich das so hoch. Das ist meine Droge und die möchte ich niemals missen. Also bitte kommt zu meinen Konzerten. Ich bin süchtig!“

Hier die Termine:

05.11.2020, Hannover – Chez Heinz

06.11.2020, Stuttgart – Wizemann Studio

07.11.2020, Frankfurt – Nachtleben

08.11.2020, München – Zehner

12.11.2020, Dortmund – Fzw

14.11.2020, Köln, Helios 37

26.11.2020, Hamburg – Kaiserkeller

27.11.2020, Dresden – Blauer Salon

28.11.2020, Berlin – Musik & Frieden

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS