Bausa: Neues Album

Wer an deutschen Hip Hop denkt, kommt an Bausa nicht vorbei. „Was Du Liebe Nennst“ ist der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Hip-Hop Song aller Zeiten, das berichtet „Bravo.de“.

Nachdem im Februar noch über ein mögliches Karrierende Bausas gemutmaßt wurde, dürfen Fans nun schonmal auf neue Tracks freuen. Auf „Instagram“ postete der Rapper nun ein Foto mit seinem neuen Haarschnitt und schrieb dazu: „Neues Studio. Neues Album. Neuer Schnitt.“ Ob es mit dem kommenden Album zu Ende ist… das ließ der Rapper bisher offen.

Denn im Februar postete Bausa, dass er die Zeit nutzen werde, um an seinem „letzen Album“ zu arbeiten.

Foto: (c) Warner Music / Jonas Kinski