Beatrice Egli klärt auf: „Ich wollte nur mal wieder meine liebsten Bühnenoutfits ausführen“

In den letzten Tagen hat Beatrice Egli ihre Fans via „Instagram“ immer wieder mit witzigen Fotos erfreut, auf denen sie beim angeblichen Hausputz in tollen und sexy Bühnenoutfits zu sehen war. Doch wie viele schon vermutet haben, putzt die Schweizerin nicht wirklich so ihre Wohnung.

In einem „Instagram“-Post klärte die 31-Jährige jetzt auf und schrieb: „Ich habe soooo viele Reaktionen auf meine Frühjahrsputz-Bilder bekommen. Danke dafür! Der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, ob ich immer in so einem Aufzug putze: Da muss ich euch leider enttäuschen – ich wollte nur mal wieder meine liebsten Bühnenoutfits ausführen. Frei nach dem Motto: Wenn ich nicht auf die Bühne darf, mach ich mir halt selber eine.“ Dazu setzte sie die Hashtags #frühjahrsputz #bühne #jetzterstrecht #stayhome.

Tja, somit sind wohl auch einige, vor allem eher männliche, Fantasieträume geplatzt.

Foto: (c) Anita Bresser / Universal Music