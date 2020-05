Bebe Rexha: „Ich versuche ein gutes Vorbild zu sein“

Bebe Rexha wird ihrer Vorbildfunktion gerecht. Die Sängerin postete via „Instagram“ einen Beitrag mit der Aufschrift: „Ich bleibe zuhause“. Das ist zu Zeiten von Corona eine überaus wichtige Message. Und da Rexha über zehn Millionen Follower hat, hat ihr Wort auch durchaus Gewicht. In der Kommentarspalte ergänzte sie: „Ich versuche ein gutes Vorbild zu sein. Wie geht’s euch während der Zeit zuhause? Fühlt ihr euch verängstigt? Seid ihr traurig? Glücklich? Oder all das zusammen? Es ist momentan so wichtig, sich um seine mentale und körperliche Gesundheit zu kümmern!“

Was die 30-Jährige so treibt, um nicht total einzugehen, zählte sie in der Folge auf: „Ich finde, dass Meditationen und Gebete helfen, oder auch mal eine kleine Trainingseinheit, um die Endorphine freizulassen. Außerdem führe ich ein Tagebuch und male. Videoanrufe mit Familie und Freunden gehören auch dazu. Und natürlich bin ich fleißig an neuen Songs dran.“ Na, bei so viel Beschäftigung wird Bebe Rexha auf jeden Fall mal nicht langweilig.

Übrigens: Im Februar sprach Bebe Rexha ausführlich über ihre bipolare Störung.

Foto: (c) PR Photos