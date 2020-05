Bebe Rexha packt den alten Look wieder aus

Bebe Rexha mit langen Haaren? Gibt’s schon lange nicht mehr. Die Sängerin hat sich vor rund zwei Jahren von ihrer langen Pracht verabschiedet. Seither sind die blondgefärbten Haare ungefähr auf Schulterlänge.

Aber scheinbar sehnt sich die 30-Jährige zurück zu alten Zeiten. Rexha trug vor wenigen Tagen mal wieder lange Haare. Extensions rein und schon war alles wieder wie früher! Die Sängerin schrieb zu einem „Instagram“-Video, das sie ihm neuen alten Look zeigt: „Lange Haare für einen Tag. Das hat sich so eigenartig angefühlt, war aber spaßig! Es werden mehrere Bilder kommen…“ Sehr zur Freude der Fans, die unter anderem kommentierten: „Ich schwöre, lange Haare stehen dir so gut!“ und „Ich bin froh, dass du das für einen Tag gemacht hast. Mir hat der Look gefehlt.“

Rexha hat für dieses Jahr übrigens ein neues Album versprochen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos