Bebe Rexha: „Zu 1.000.000.000% kommt das Album dieses Jahr“

Bebe Rexha stellt sich den Fragen ihrer Fans. Via „Instagram“-Story startete sie einen kleinen „Ask me a question“-Marathon, und dabei gab es durchaus interessante Details zu erfahren. Beispielsweise antwortete sie auf die Frage, ob ihr neues Album noch dieses Jahr erscheinen werde: „Natürlich! Es ist nur echt hart, in dieser Quarantäne zu sein. Man kann keine Videos drehen, man kann Fotoshootings machen, keiner arbeitet. Aber zu einer Milliarde Prozent kommt das Album dieses Jahr.“

Außerdem verriet sie: „Ich habe, glaube ich, 60 Songs oder mehr geschrieben. Ich bin halt echt wählerisch.“ Abschließend meinte Rexha: „Ich bin so verdammt bereit, dieses Album zu veröffentlichen.“ Und den Fragen nach zu urteilen, sind es ihre Fans auch.

Bebe Rexha möchte übrigens ein gutes Vorbild sein.

Foto: (c) PR Photos