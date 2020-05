Bekommt Melanie C ihre eigene Radioshow?

Melanie C ist mit „BBC Radio“ im Gespräch für eine eigene Radiosendung. Wie kam es dazu? Die Senderchefs waren sehr beeindruckt, als sie die Sängerin letzte Woche bei einem DJ-Set in Scott Mills „Radio 1“-Show gesehen haben, das sie von zu Hause aus übertragen hat.

Eine Quelle verriet gegenüber „The Sun“: „Mel hatte ein Zoom-Meeting mit ein paar hohen Tieren von ‚BBC‘ kurz nach ihrem Gig in Scott’s Show, weil sie in ihr sehr viel Potenzial sehen. Sie hat nicht nur einen eindrucksvollen Hintergrund in der Musikindustrie, sie hat auch ein großes Wissen über Musik, von dem die Chefs glauben, dass die Zuhörer es aufsaugen werden. Ihre Promi-Freunde, darunter auch ihre ehemaligen Bandmitglieder Emma, Mel B, Geri Horner und Victoria Beckham könnten auch in ihrer Show auftauchen. Obendrein ist Mel perfekt für diesen Job geeignet, weil sie gütig und liebendswürdig ist und weil sie ein wahnsinniges Wissen hat, das den Hörern gut gefallen wird.“

Melanie C selbst hat sich noch nicht zu ihrer potenziellen Radioshow geäußert.

Foto: (c) Away! / PR Photos