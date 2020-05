Ben Zucker und das Geheimnis seiner verschiedenfarbigen Socken

Ben Zucker ist eigentlich bekannt für seine markante Stimme, aber als weiteres Markenzeichen gilt auch, dass der Sänger immer verschiedenfarbige Socken trägt.

Wie es dazu kam, dass verriet der 36-Jährige im Interview mit dem „Südkurier“. Er sagte: „Dieses Socken-Thema wurde ein bisschen aufgebauscht. Dahinter steckt eigentlich eine alte Geschichte: Als ich noch klein war, sah ich, wie meine Mutter nach dem Wäschewaschen ewig unsere Socken sortierte. Also bat ich sie, die Socken einfach alle in eine Box zu werfen. Dort zog ich die Socken dann raus, wie aus einer Lostrommel. Die Socken, die ich erwischte, wurden dann angezogen, egal ob sie dieselbe Farbe hatten oder nicht. Und irgendwann entwickelte sich dann so ein Kult daraus, aber das war schon bevor ich bekannt wurde.“

Das emotionalste Erlebnis in seiner Karriere war übrigens ein Duett mit Bonnie Tyler.

