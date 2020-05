Beyoncé gründet neues Corona-Projekt

Mit der Initiative „#IDMYPART“ wollen Beyoncé und ihre Mutter Tina Knowles-Lawson in der afroamerikanischen Community Leben retten. Statistisch gesehen sind fast ein Drittel aller Corona-Toten in den USA Afroamerikaner. Das hat die Nachrichtenagentur „The Associated Press“ bekannt gegeben. Um das aufzuhalten, haben Beyoncé und ihre Mutter „IDMYPART“ ins Leben gerufen. Die Initiative wird von Beyoncés Stiftung „BeyGood“ finanziert.

In einer offiziellen Pressemitteilung zu dem Projekt heißt es: „Das Virus richtet in der Black Community regelrechte Verwüstungen an. Wir müssen unserer Gesundheit dringend Priorität einräumen. […] Es ist extrem wichtig, dass wir auf Abstand bleiben, Masken tragen und so viele Menschen wie nur möglich getestet werden. Wer sich nicht testen lässt, weiss nicht, ob er oder sie das Virus in sich trägt. Vor allem wer keine Symptome zeigt, infiziert häufig den gesamten Haushalt und damit seine Liebsten.“ Gestartet wird die Aktion in Beyoncés Heimatstadt Houston, Texas, wo 1000 kostenlose Testkits sowie Masken, Handschuhe, Haushaltsartikel und Vitaminpräparate verteilt werden. Der Plan: die Initiative auf das ganze Land auszuweiten.

Beyoncé hat übrigens bereits sechs Millionen Dollar an gemeinnützige Organisationen gespendet, die sich in der Krise um Menschen mit psychischen Problemen kümmern.

