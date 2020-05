„Beyond The Black“: Neues Album kommt im Juni

Jennifer Haben, die Frontfrau der deutschen Band „Beyond The Black“, verbringt derzeit auch sehr viel Zeit Zuhause. Und was macht sie da? Sie vertreibt sich die Corona-Zeit mit „Harry Potter“, „Queen“, „Disney Hits“, Nudeln und „The Walking Dead“. Das verriet die Musikerin im Corona-Quarantäne-Fragebogen von „Eventim“. Und auch, dass am 19. Juni das neue „BTB“-Album „Horizons“ rauskommt.

Die Bühne und das Feiern mit den Fans vermisst Jennifer auch. Um sich abzulenken, hat die Sängerin ein Trampolin für Jumping-Fitness gekauft, Fotos und Videos vom Home-Workout will sie dann auf „Instagram“ posten.

Jennifer Haben war übrigens schon immer eine Rockerbraut.

Foto: (c) TVNOW / Markus Hertrich