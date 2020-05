Billie Eilish: Erfolg dank guter Entscheidungen

Billie Eilish verdankt ihre Karriere einigen guten Entscheidungen. Das verriet die 18-Jährige im Podcast „Telekom Electronic Beats“.

Was ihr Erfolgsrezept ist, dazu sagte sie: „An meinen eigenen Ideen und Vorstellungen für beispielsweise Videos und Grafiken festzuhalten. Eine weitere gute Entscheidung war es, Musik mit meinem Bruder zu machen und nicht mit einem Haufen Fremder. Daran ist nichts falsch, es ist nur nicht das Richtige für mich. Ich denke nicht, dass dies gutgegangen wäre.“ Außerdem habe es ihr geholfen, Nein zu sagen. Sie sagte weiter: „Mein Bruder und ich haben im Laufe der Jahre erkannt, dass man nicht zu allem Ja sagen muss. Auch wenn es einem viel mehr Geld einbringt, muss man das tun, von dem man denkt, dass es einem hilft oder das für einen richtig ist.“

Die „International Federation of the Phonographic Industry“ (IFPI) hat übrgens bekannt gegeben, dass „bad guy“ die bestverkaufte Single 2019 ist. Auf Platz Zwei befindet sich „Old Town Road“ von Lil Nas X, Bronze ging an „Senorita“ von Shawn Mendes und Camila Cabello.

Foto: (c) Landmark / PR Photos