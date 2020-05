Billie Eilish: „Jeder nimmt heutzutage Drogen“

Hier ein bisschen Gras, dort ein Gramm Kokain und obendrein auch noch zwei, drei Pillen – was nach einem irren Hollywood-Partyfilm klingt, soll laut Billie Eilish bittere Realität sein. Stars und Sternchen sollen gerne mal zur ein oder anderen Substanz greifen, oder wie die 18-Jährige in einem Interview mit dem Magazin „Dazed“ sagte: „Jeder nimmt heutzutage Drogen bis zu dem Punkt, an dem es rebellisch ist, sie nicht zu nehmen.“

Das Ganze scheint also fast schon eine ungeschriebene Regel zu sein. Nur gut, dass Eilish nichts von Regeln hält. Sie ergänzte: „Vielen Menschen wird zu Beginn ihrer Karriere gesagt, dass sie dies nicht sein, das nicht tun und jenes nicht sagen können. Ich schätze, ich hatte wirklich Glück, das nicht gehabt zu haben.“

Ihr eigenwilliger Stil katapultierte sie in Windeseile zur Performerin des neuen Bond-Songs.

Foto: (c) PR Photos