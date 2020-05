Billie Eilish: Was bedeutet eigentlich ihr Name?

Billie Eilish ist eine der bekanntesten Sängerinnen der Welt. Sie wird von tausenden Fans geliebt und verehrt, ihr Name ist in aller Munde. Doch ist das überhaupt ihr richtiger Name? Und wenn ja, was bedeutet er?

Ja, Billie Eilish ist der echte Name der Musikerin, wenn auch nicht der Vollständige. Eigentlich heißt die 18-Jährige Billie Eilish Pirate Baird O’Connell. Eilish ist also nicht ihr Nachname, sondern ein zweiter Vorname. Der Name stammt aus dem Gälischen und ist eine Version von Elisabeth.

Billie Eilish hat nämlich irische und schottische Vorfahren.

