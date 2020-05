Blake Shelton und Gwen Stefani investieren in gemeinsame Zukunft

Seit fünf Jahren gehen Blake Shelton und Gwen Stefani gemeinsam durchs Leben. Dass es da dann doch auch schonmal so richtig ernst wird, haben die beiden jetzt bewiesen – und zwar mit einer gemeinsamen Investition! Shelton und Stefani haben sich ihr erstes gemeinsames Haus gekauft!

Laut dem Magazin „Variety“ hat das Schmuckstück stolze 12 Millionen Euro gekostet und soll sich im San Fernando Valley in Los Angeles befinden. Und was hat so ein Haus bei diesem Preis alles zu bieten? Klar, eine Garage für vier Autos, ein Heimkino, eine Außenküche, ein Outdoor-Pool und ein eigenes Spa. Die Grundstücksfläche beläuft sich auf schlanke 6.000 Quadratmeter. Bei so viel Platz gibt’s also, falls nötig, auch genügend Freiraum.

Blake Shelton ist übrigens ein ganz ausgezeichneter Stiefvater.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos