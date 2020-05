Blonde Nicole Scherzinger singt mit Gary Barlow von „Take That“

Nicole Scherzinger von den „Pussycat Dolls“ scheint die Corona-Isolation nicht so viel auszumachen wie manch anderem Star. Neulich präsentierte sie sich auf „Instagram“ im Spagat im Glamour-Outfit mit Putz-Schrubber in der Hand und wurde zur „Putzicat Doll“, jetzt überrascht sie ihre Fans wieder mit was Neuem: und zwar einer Typveränderung.

Auf ihrem „Insta“-Profil zeigte sich Scherzinger in einem Video mit blonden Lockenmähne. Sie mimt Olivia Newton-John und singt eine Cover-Version von „You’re the one that I want“ aus dem Film „Grease“ – und zwar im Duett mit Gary Barlow. Der „Take That“-Sänger hatte sie zu einer seiner „Crooner Sessions“ eingeladen. In dem Format singt er jeden Tag per „Instagram“-Live ein Duett mit Kollegen und Kolleginnen aus der Musikbranche. Die blonde Lockenmähne war natürlich nur eine Perücke – stand der Sängerin aber gut, wie die begeisterten Fan-Kommentare zu den Fotos und Videos zeigen.

Nicole Scherzinger von den „Pussycat Dolls“ macht übrigens auch Robo-Dance und Liegestütze gegen die Corona-Langeweile.

Foto: (c) PR Photos