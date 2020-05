Bob Dylan: Erstes Album nach acht Jahren kommt im Juni!

Zwei Vorboten seines neuen Albums gab es ja schon von Bob Dylan, nämlich „Murder Most Foul“ und „I Contain Multitudes“.

Doch jetzt ist es amtlich: Auf seiner „Homepage“ kündigt der 78-Jährige für 19. Juni sein neues Album „Rough And Rowdy Ways“ an. Das ist das erste Album des Songwriters mit eigenen Songs, seit acht Jahren. Gleichzeitig kündigte er die Veröffentlichung eines dritten Songs aus dem Album, nämlich „False Prophet“ an.

Der im März erschienene Song „Murder Most Foul“ ist übrigens mit fast 17 Minuten Laufzeit das längste Dylan-Stück seiner Karriere. Das letzte Album von Dylan ist 2012 erschienen und heißt „Tempest“.

