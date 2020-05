Bob Geldof: Warum er tote Ratten verschickt hat

Wie bewirbt man eine Band, die sich als Ratten bezeichnet? Natürlich mit eben diesen Tieren. Das hat Bob Geldorf gemacht, um seine Band „The Boomtown Rats“ in der US-Musikszene bekanntzumachen. Empfänger waren Radio DJs in ganz Amerika.

In der britischen TV-Show „The One Show“ erzählte der Musiker: „Es waren tausend tote Ratten, die bei der Abfallentsorgung von New York City bestellt und dann von Chicago aus an 1.000 DJs geschickt wurden.“ Ob die Aktion wohl erfolgreich war? Geldof scherzte in der TV-Show: „Das war also im Grunde das Ende der ‚Boomtown Rats‘ in Amerika.“

Bob Geldof gründete übrigens 1984 zusammen mit Midge Ure das Bandprojekt „Band Aid“.

