Boris Johnson trainiert bei Queen Elizabeth II.

Weil Queen Elizabeth II. momentan in Selbstisolation auf Schloss Windsor und der Buckingham Palast für Besucher geschlossen ist, ist der Palast in London so gut wie leer. Laut dem „Daily Telegraph“ hat die Queen jetzt Premierminister Boris Johnson erlaubt, im Park des Schlosses Sport zu machen.

Ein royaler Insider verriet, dass sie schon mehreren Premierministern das Nutzen der Anlage angeboten habe. Dass Johnson dieses Angebot jetzt angenommen hat, beweisen Fotos. So schreibt der „Daily Telegraph“: „Er wurde fotografiert, als er in einem gepanzerten Range Rover an einem Seiteneingang des Palastes ankam und in einem roten T-Shirt, blauen Shorts und Turnschuhen in die Downing Street zurückkehrte.“

Das Anwesen rund um den Buckingham Palast hat übrigens nicht nur einen großen Garten, sondern verfügt auch über einen Tennis-Platz.

Foto: (c) Away! / PR Photos