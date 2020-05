Boy George: „Das ist eine neue Erfahrung für mich“

Boy George hat die Quarantäne-Zeit genutzt und so richtig losgelegt. Der „Culture Club“-Frontmann hat einiges an neuer Musik in der Pipeline, verriet er „Bang Showbiz“.

Wörtlich sagte er: „Ich habe so viel Musik geschrieben, dass ich genug für sechs oder sieben Alben habe.“ Und bei diesen Songs handelt es sich um ganz besondere Stücke. Boy George führte weiter aus: „Ich habe kurz vor Weihnachten einen Deal mit einer Firma namens Primary Wave abgeschlossen, deren Job es ist, die Musik in Filmen zu platzieren. Ich habe die Rechte daran. Das ist eine neue Erfahrung für mich, meine eigene Musik zu besitzen. Von dem Zeug, das ich in den 80ern gemacht habe, gehört mir nichts. Die Verleger können damit tun, was sie wollen.“

Boy George hat kürzlich übrigens neue Musik veröffentlicht.

Foto: (c) Rankin