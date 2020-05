„British Podcast Awards 2020“: George Ezra ist nominiert!

Die Nominierten für die „British Podcast Awards“ 2020 stehen fest. Darunter ist auch Sänger George Ezra mit seinem Podcast „George Ezra & Friends“, in der Kategorie „Best Entertainment Podcast supported by Sony Music’s 4th Floor Creative“. Das hat die offizielle Webseite des Awards letzte Woche (19.05) in einem Livevideo bekanntgegeben. Die Gewinner werden am 11.07 in einem Livestream geehrt.

Im Podcast von George Ezra lädt der Popstar in jeder Folge einen Musikerkollegen oder eine Musikerkollegin ein, um über Gott und die Welt zu reden. Ellie Goulding, Shania Twain und Lewis Capaldi – sie alle hatte George schon vorm Mikrofon. Dann heißt es jetzt Daumen drücken für den Award!

Während der Quarantäne durch das Coronavirus hat George Ezra übrigens seine Knoblauchzufuhr vervierfacht, weil ihn ja momentan sowieso niemand riechen kann.

Foto: (c) Landmark / PR Photos