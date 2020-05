Britney Spears, das T-Shirt tragende Früchtchen

Britney Spears trägt einen ganzen Obstkorb spazieren – an ihrem Körper! Die Sängerin hat ganz offensichtlich ein neues Lieblingsshirt.

Auf drei der letzten vier „Instagram“-Beiträgen trägt sie ein und dasselbe Oberteil. Dieses gewährt überaus freizügige Einblicke, es ist tief ausgeschnitten und bauchfrei – und eben auch mit allerlei Obst bestückt. Sie selbst witzelte: „Ich habe Orangen, Zitronen, Beeren und Rosmarin auf meinem Shirt. Was will man mehr?“ Das sehen die Fans ganz genauso, wenngleich das nicht unbedingt am Motiv des Oberteils liegen dürfte.

Übrigens: Die Sängerin vermisst ihren Freund Sam Asghari.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos