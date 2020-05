Britney Spears feiert unerwarteten Chart-Erfolg

Britney Spears kann es kaum glauben.

Ihre letzte Platte „Glory“ hat es tatsächlich an die Spitze der Charts geschafft. In einem Video in ihrer „Instagram Story“ bedankte sie sich bei ihren Fans mit den Worten: „Ich habe gerade herausgefunden, dass ‚Glory‘ Nummer eins in den iTunes-Charts ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wegen euch habe ich den besten Tag überhaupt! Vielen Dank, Leute!“

„Glory“ von Britney Spears erschien übrigens im August 2016. Seitdem warten die Fans auf neue Musik.

Foto: (c) PR Photos