Britney Spears hat ihr Fitnessstudio niedergebrannt

Klar, Britney Spears ist Feuer und Flamme für ihr Fitnessstudio zu hause, aber so war das ganz sicher nicht geplant: Die Sängerin verriet via „Instagram“, dass sie ihr Gym niedergebrannt hat! Kein Scherz! In einem rund zweiminütigen Clip erklärte sie: „Hallo Leute, ich bin hier in meinem Fitnessstudio. Dort war ich seit sechs Monaten nicht mehr, weil ich es leider niedergebrannt habe! Ich hatte dort zwei Kerzen stehen und ja… eins führte zum anderen.“

Eine feurige Angelegenheit. Jetzt hat die 38-Jährige nur noch zwei Geräte übrig. Was sie mit diesen aber alles anstellen kann, zeigte sie im Anschluss! Fit ist Spears, keine Frage. Und Glück hat sie auch, sie ergänzte: „Yippie, hurra, niemand wurde damals verletzt (…) und es könnte schlimmer sein: Ich trainiere sowieso viel lieber draußen!“

Britney Spears stellt mit Yoga-Übungen und Tanzeinheiten regelmäßig ihre Fitness unter Beweis.

Foto: (c) Sony Music