Britney Spears schenkt Hatern ein Lächeln

Britney Spears möchte ihre Hater wissen lassen, dass sie an sie denkt!

Anstatt all die missgünstigen Neider einfach zu ignorieren, widmet sie ihnen einen „Instagram“-Post. Spears veröffentlichte drei Beiträge von sich in einem feuerroten Oberteil. Zu einem davon, auf dem sie lächelt, schrieb sie: „Ich lächle für meine Hater!“ Und genau dafür bekommt die 38-Jährige viel Zuspruch von ihren Fans. In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Hater sind pure Motivation, Babe“ und „Zeig’s ihnen!“

Britney Spears feierte kürzlich übrigens einen unerwarteten Chart-Erfolg.

Foto: (c) PR Photos