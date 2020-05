Britney Spears: So sehr vermisst sie Freund Sam Asghari

Britney Spears ist traurig.

Die Sängerin ist nämlich seit dem Beginn der Quarantäne-Zeit von ihrem Freund Sam Asghari getrennt und vermisst ihn ganz schrecklich, wie sie auf „Instagram“ ihren Fans mitteilte. Dort schrieb sie: „Seit ich vor Wochen von Louisiana zurück bin, bin ich in Quarantäne. Ich habe also praktisch meinen Freund seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe sogar Gewicht verloren, da ich ihn so sehr vermisse. Jetzt passt mir keine meiner Hosen oder Shorts mehr. Ich denke mal, das passiert, wenn man jemanden vermisst.“

Britney Spears und Sam Asghari sind übrigens seit 2016 ein Paar.

Foto: (c) PR Photos