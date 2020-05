Bryan Adams entschuldigt sich für rassistische Äußerungen

Bryan Adams hat mit seinen Äußerungen zur Corona-Pandemie auf „Instagram“ für Empörung gesorgt. Der Vorwuf gegen ihn lautet, sie seien rassistisch.

Der Musiker hatte „virusmachende Mistkerle, die Fledermäuse auf sogenannten Nassmärkten verkauften und äßen“ beschuldigt, schuld daran zu sein, dass die ganze Welt gerade auf Eis gelegt sei. Einen Tag später entschuldigte sich der 60-Jährige und schrieb auf „Instagram“: „Keine Ausrede, ich wollte nur über diese schreckliche Tierquälerei auf diesen Feuchtmärkten schimpfen und für Veganismus werben.“ Weiter fügte er hinzu, er sei in Gedanken bei all denen, die mit der Pandemie zu tun haben.

Auch Amy Go, die Präsidentin der Organisation CCNC-SJ, die sich für deren Rechte einsetzt, hat auf die Vorbildrolle des Musikers hingewiesen und sagte gegenüber dem Sender „CBC“: „Das ist so unverantwortlich und einfach so, so, so, so rassistisch.“

Foto: (c) Universal Music