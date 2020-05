Buch-Tipps von Anne-Marie und Dua Lipa

Keine Lust mehr auf Filme und Serien? Lesestoff gefällig? Tipps bekommt man dafür aus der Promiwelt. Anne-Marie beispielsweise postete in ihrer „Instagram Story“ ein Foto des Buchs „What Have I Done? An honest memoir about surviving postnatal mental illness“ von Laura Dockrill. Dazu schrieb sie: “Ich kann es nicht erwarten, das hier zu lesen. Laura Dockrill, du bist großartig.“

Ihre Kollegin Dua Lipa hat ebenfalls einen Lese-Tipp für ihre Fans parat. Die Sängerin postet in ihrer „Instagram Story“ das Buch „Normale Menschen“ von Sally Rooney.

Übrigens: Auch Britney Spears hat letztens ihren Fans einen Buch-Tipp gegeben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos