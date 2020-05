Calvin Harris: „2014 endete mit meinem Herz“

Calvin Harris hatte 2014 einen Herzstillstand. Zur Überraschung vieler, verriet er das jetzt so ganz nebenbei via „Twitter“. Er schrieb in einer Art Rückblick: „Ein interessantes Jahr für mich. 2014. Es begann mit einem Nummer Eins Hit in UK und endete mit meinem Herz, das neugestartet wurde (…)“.

Kurz darauf bestätigte Harris, dass er unter einem Herzrhythmusproblem litt. Die Diagnose bewegte den DJ dazu, keinen Alkohol mehr zu trinken und seinen Lebensstil zu ändern.

Calvin Harris verbringt übrigens ab und zu mal gerne Zeit mit Hühnern. Ja, mit echten Hühnern!

Foto: (c) Landmark / PR Photos