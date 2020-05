Cameron Diaz: Offen für Rückkehr zur Schauspielerei

Seit dem Remake „Annie“ aus dem Jahr 2014 hat Cameron Diaz für keine Filmrolle mehr vor der Kamera gestanden.

Das könnte sich in Zukunft jedoch ändern. In der „YouTube“-Serie „Makeup and Friends“ von Guvvi Westman sagte die 47-Jährige auf die Frage, ob sie wieder zur Schauspielerei zurückkehren wird: „Ich sage niemals nie. Ich bin nicht eine Person, die nie sagt, egal was es betrifft.“ Mehr zu diesem Thema hat Diaz nicht preisgeben wollen.

Cameron Diaz hat aktuell sicherlich andere Dinge, die ihr wichtiger sind, wie beispielsweise ihre kleine Tochter.

Foto: (c) Louis Burgis / PR Photos